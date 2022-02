Getafe vs Alaves | pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ilcercherà di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione della Liga quando oggi pomeriggio sabato 26 febbraio accoglierà al Coliseum Alfonso Perez l’, 19° in classifica. La squadra di casa è attualmente 15° in classifica, sei punti lontano dalle ultime tre, mentre l’occupa il 19° posto, a quattro punti dalla sicurezza del 17° posto, nella prossima serie di partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16:15 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha perso solo una delle ultime cinque partite di campionato, registrando due vittorie, che lo hanno portato al 15° posto in classifica, sei punti davanti al Cadice, 18° con lo stesso ...

Ha fatto peggio l', che dopo quattro ko in un mese vuole ritrovare la vittoria in casa delper avvicinarsi alla salvezza per ora distante 4 punti. Alle 18.30 c'è il Real capolista di ...City CALCIO - LA LIGA 14:00 Mallorca - Valencia 16:1518:30 Rayo Vallecano - R. Madrid 21:00 A. Madrid - Celta CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Bayer L. - DSC Arminia Bielefeld 15:30 Union ...Buenas tardes y bienvenidos a la narración, en directo, del partido de fútbol de la LaLiga Santander que enfrenta al Getafe contra el Alavés correspondiente a Jornada 26. Desde Mundo Deportivo, te ...Retransmisión en vivo y en directo del Getafe vs Deportivo Alavés, partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga Santander.