Cesar | trionfa “Illusioni perdute” miglior regia a Leos Carax

(Di sabato 26 febbraio 2022) Nella cerimonia in presenza, all’Olympia di Parigi, sono stati assegnati i premi César. Quale pellicola ha vinto? ‘’, adattamento del romanzo di Balzac sulla stampa e i suoi eccessi firmato Xavier Giannoli, hato ieri alla prestigiosa cerimonia del cinema francese dei César, in una edizione che ha voluto essere sobria e senza sorprese sullo sfondo della guerra in Ucraina.attrice Valérie Lemercier è stata incoronataattrice per ‘Aline’, film biografico che l’attrice 57enne ha dedicato alla star della canzone canadese Céline Dion. “” “”, partito come grande favorito, ha vinto sette statuette inclusa quella di ...