Cala il prezzo delle materie prime (Di sabato 26 febbraio 2022) Chiusura in forte calo ad Amsterdam per i future sul gas, in preda ad una volatilità estrema dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il benchmark del gas europeo ieri è crollato del 29,7%,... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Chiusura in forte calo ad Amsterdam per i future sul gas, in preda ad una volatilità estrema dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il benchmark del gas europeo ieri è crollato del 29,7%,...

Mercati puntano a guerra lampo. Europa in recupero, ma l'ottava chiude in rosso Venerdì indici in forte rialzo, dopo il tonfo di giovedì. Si crede che le banche centrali saranno più caute nell'alzare i tassi di interesse. Frenano oro e metalli. Cala il prezzo del gas. Spread chiude a 161 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il rimbalzo nella seduta di venerdì non salva il bilancio settimanale delle Borse europee che chiudono l'ottava in rosso e ...

Cala il prezzo delle materie prime Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.

Gas, ottovolante per i prezzi: in Europa cala del 30%. Le Borse rimbalzano: Milano +3,6% Ma anche la speranza che la Fed e la Bce possano rallentare la stretta monetaria, alla luce degli scenari che la guerra in Ucraina apre. "L''incertezza" scatenata dalla crisi, ha aggiunto, "si è già ...

