Bitonto: condanne definitive, carcere per nove A vario titolo (Di sabato 26 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Gli uomini e le donne della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, nei giorni scorsi, hanno eseguito 9 provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti con contestuali ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali, a carico di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna, per vari reati commessi durante il periodo in cui la città di Bitonto è stata protagonista di cruenti scontri tra clan rivali che, da anni, si contendono il controllo del territorio per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quattro dei provvedimenti in parola, attengono ai primi contrasti sviluppatisi all’interno della criminalità bitontina nel corso dell’estate e dell’autunno 2015, allorquando si registrarono in città varie ... Leggi su noinotizie (Di sabato 26 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Gli uomini e le donne della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, nei giorni scorsi, hanno eseguito 9 provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti con contestuali ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali, a carico di altrettante persone colpite da sentenzedi condanna, per vari reati commessi durante il periodo in cui la città diè stata protagonista di cruenti scontri tra clan rivali che, da anni, si contendono il controllo del territorio per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quattro dei provvedimenti in parola, attengono ai primi contrasti sviluppatisi all’interno della criminalità bitontina nel corso dell’estate e dell’autunno 2015, allorquando si registrarono in città varie ...

