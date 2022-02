Basket | Cska Mosca | Shengelia lascia la squadra per protesta “Non gioco per esercito russo”

(Di sabato 26 febbraio 2022) Clamorosa presa di posizione di Tornike “Toko”, campione georgiano tra i più pagati dell’intera Eurolega, che ha annunciato il suo addio alin segno dicontro l’invasione russa dell’Ucraina. Ildel resto è società storicamente molto vicina al Cremlino eha comunicato di volersi trasferire con tutta la famiglia in Spagna, dove ha giocato per sei anni al Baskonia. Da capire come si risolverà il rapporto con il, visto chenel 2020 ha firmato un ricco triennale con lamoscovita. “Non penso di continuare a giocare per il club dell’” ha affermato, che aveva già fatto discutere nei giorni scorsi ...

Dopo aver posticipato le tre gare dei club russi in programma oggi, l'Eurolega diha deciso, ... Pietroburgo -Mosca, che si disputeranno rispettivamente il 22 marzo e il 1° aprile". Anche ......00 Vitesse - Rapid Vienna 2 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:45 Arsenal - Wolves 2 - 1- EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Maccabi 109 - 77 19:00 algiris - Real Madrid 68 - 47 19:00 Bayern -...L'agente di Tornike Shengelia ha smentito la notizia lanciata dalla Georgia circa la decisione del giocatore di lasciare il CSKA Mosca, come protesta al conflitto russo ...GUERRA IN UCRAINA - Notizia incredibile dal mondo del basket: Shengelia sarebbe pronto a lasciare il CSKA: "Non posso più giocare per il club dell'esercito" ...