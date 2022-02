Un posto al sole: Nico e Serena sono sconvolti (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un posto Al sole: cosa succederà nella puntata che andrà in onda stasera su Rai 3? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni. Un posto al sole: anticipazioNicosa succederà nella nuova puntata della soap opera più longeva della nostra televisione? Ovviamente stiamo parlando di Un posto Al sole, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 circa su Rai 3. Andiamo a scoprire cosa succederà nella puntata di stasera, 25 febbraio 2022. Niko e Susanna stanno vivendo un momento molto intenso e la relazione sembra andare a gonfie vele. Ma questa serenità che hanno riacquistato da poco, sembra non avere vita lunga. Infatti, nella loro vita, ma soprattutto in quello del figlio di Niko, Jimmy, riappariranno le sorelle gemelle Cirillo, ovvero Manuela e Micaela. ... Leggi su formatonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) UnAl: cosa succederà nella puntata che andrà in onda stasera su Rai 3? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni. Unal: anticipaziosa succederà nella nuova puntata della soap opera più longeva della nostra televisione? Ovviamente stiamo parlando di UnAl, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 circa su Rai 3. Andiamo a scoprire cosa succederà nella puntata di stasera, 25 febbraio 2022. Niko e Susanna stanno vivendo un momento molto intenso e la relazione sembra andare a gonfie vele. Ma questa serenità che hanno riacquistato da poco, sembra non avere vita lunga. Infatti, nella loro vita, ma soprattutto in quello del figlio di Niko, Jimmy, riappariranno le sorelle gemelle Cirillo, ovvero Manuela e Micaela. ...

