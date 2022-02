Ucraina: Mattarella, 'su Europa nuova tragedia che mette in pericolo pace e libertà' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Norcia (Pg), 25 feb. (Adnkronos) - "Ieri si è abbattuta sull'Europa una nuova tragedia, una tragedia che si è abbattuta con violenza non su un solo Paese ma sull'intera Europa, mettendo in pericolo pace e libertà. Non riguarda un Paese lontano, quanto accaduto riguarda direttamente ciascuno di noi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Norcia. "Non possiamo accettare -ha affermato il Capo dello Stato- che la follia della guerra distrugga quel che i popoli d'Europa sono stati capaci di costruire e realizzare in questi sette decenni in termini di collaborazione, di pace, di ricerca di obiettivi comuni nel nome dell'umanità. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Norcia (Pg), 25 feb. (Adnkronos) - "Ieri si è abbattuta sull'una, unache si è abbattuta con violenza non su un solo Paese ma sull'interando in. Non riguarda un Paese lontano, quanto accaduto riguarda direttamente ciascuno di noi". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della sua visita a Norcia. "Non possiamo accettare -ha affermato il Capo dello Stato- che la follia della guerra distrugga quel che i popoli d'sono stati capaci di costruire e realizzare in questi sette decenni in termini di collaborazione, di, di ricerca di obiettivi comuni nel nome dell'umanità. ...

