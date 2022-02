Ucraina, “il Tg2 trasmette immagini di un videogioco e di una vecchia parata spacciandoli per bombardamenti a Kiev”: Anzaldi parla di “disservizio pubblico” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Il Tg2 trasmette immagini di un videogioco e di una vecchia parata militare spacciandoli per i bombardamenti di queste ore a Kiev, Rainews usa un filmato di un’esplosione in Cina (2015) scambiandolo con l’attacco in Ucraina: possibile che nessuno controlli in Rai cosa va in onda?”. È un tweet del deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. Che scrive ancora: “1.700 giornalisti, decine di direttori e vicedirettori non bastano ad evitare simili errori? Che fine ha fatto la Task force contro la fake news? In questo modo viene usato il canone degli italiani? Imbarazzante disservizio pubblico”. A cosa si riferisce esattamente? È Simone Fontana, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Il Tg2di une di unamilitareper idi queste ore a, Rainews usa un filmato di un’esplosione in Cina (2015) scambiandolo con l’attacco in: possibile che nessuno controlli in Rai cosa va in onda?”. È un tweet del deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele. Che scrive ancora: “1.700 giornalisti, decine di direttori e vicedirettori non bastano ad evitare simili errori? Che fine ha fatto la Task force contro la fake news? In questo modo viene usato il canone degli italiani? Imbarazzante”. A cosa si riferisce esattamente? È Simone Fontana, ...

Open_gol : Le immagini risalgono al 2020 e sono state registrate in Russia. Il video è stato trasmesso anche dal Tg1 e dal Tg2 - ilriformista : La pioggia di missili sull’#Ucraina da parte russa è in realtà il videogioco “War Thunder”: il clamoroso errore di… - moval1973 : RT @noslavnoparty: Il Tg2, durante un servizio sull'Ucraina, ha mandato in onda delle immagini prese dal videogioco 'War Thunder'. #RussiaU… - Giovannielle_ : RT @viperaaspide: Il Tg2, durante un servizio sull'Ucraina, ha mandato in onda delle immagini prese dal videogioco 'War Thunder'. #UkraineR… - CucchiarelliX : RT @fratotolo2: 'Pioggia di missili su #Kiev' trasmessa dal #TG2 è realtà uno spezzone del videogioco #WarThunder. #Ucraina #Russia https… -