Tottenham, Conte fa marcia indietro: «Sono qui per aiutare il club» (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore del Tottenham Conte ha chiesto scusa per lo sfogo avuto dopo la partita contro il Burnley Antonio Conte, allenatore del Tottenham, in conferenza stampa ha fatto marcia indietro per lo sfogo avuto dopo la partita contro il Burnley. LE PAROLE – «Se ho parlato con Daniel Levy? Sì, l’ho fatto. Il nostro presidente sa molto bene che io Sono qui per aiutare il club in qualsiasi momento. E che lo farò fino alla fine. Questa è la realtà, e lui sa che stiamo lavorando duramente. Ha una grandissima considerazione per il nostro impegno e per quello del mio staff». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore delha chiesto scusa per lo sfogo avuto dopo la partita contro il Burnley Antonio, allenatore del, in conferenza stampa ha fattoper lo sfogo avuto dopo la partita contro il Burnley. LE PAROLE – «Se ho parlato con Daniel Levy? Sì, l’ho fatto. Il nostro presidente sa molto bene che ioqui perilin qualsiasi momento. E che lo farò fino alla fine. Questa è la realtà, e lui sa che stiamo lavorando duramente. Ha una grandissima considerazione per il nostro impegno e per quello del mio staff». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++#Tottenham, #Conte si sfoga: 'Ho bisogno di parlare col club per trovare la soluzione migliore. Non posso accett… - CarloAl87550029 : @Frances74964326 @EnricoTurcato Xavi cosa ha vinto da allenatore ? La partita contro il Napoli Conte è stato l’uni… - CorSport : #Conte si scusa: 'Ho sbagliato, aiuterò il #Tottenham fino alla fine' ?? - calciomercatoit : #Tottenham, dietrofront di #Conte sulle dimissioni: 'Resterò fino alla fine, la prossima volta terrò per me la mia… - zazoomblog : Calcio: Conte Tottenham contento del mio lavoro andiamo avanti - #Calcio: #Conte #Tottenham #contento -