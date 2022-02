Sarri | Var? Spero che i tifosi inglesi riescano ad abolirla

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il tecnico della Lazio, Maurizio, in conferenza stampa parla così della: "Dovrebbe rimanere in essere solo per i dati oggettivi, fuorigioco, palla dentro/palla fuori. Per il resto l'arbitro ...

Advertising

Sarrismo_it : Al VAR un contatto è sempre rigore - Il sarrismo è arrivato a Roma! - napolista : Sarri: «Ha ragione Gasperini, spero che i tifosi inglesi riescano a bloccare il Var» Anche il tecnico laziale è un… - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: 'Siamo stati sfortunati o l'arbitro è scarso, che ci sta perché mi è sembrato di basso livello' ?? 'Il VAR? La penso come G… - DaniloStavola : #Gasperini, delirando, auspicava l'eliminazione del #VAR. Indovinate un po' chi gli da ragione? E perché proprio… - GoalItalia : 'Siamo stati sfortunati o l'arbitro è scarso, che ci sta perché mi è sembrato di basso livello' ?? 'Il VAR? La pens… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Var

E le romane? 'Siache Mourinho sono un po' troppo lontani dal vertice, ma possono gettare le basi per riportare in alto sia la Roma che la Lazio'. Cosa ne pensa Zoff delche ha cambiato il ...Il tecnico della Lazio, Maurizio, in conferenza stampa parla così della: "Dovrebbe rimanere in essere solo per i dati oggettivi, fuorigioco, palla dentro/palla fuori. Per il resto l'arbitro deve riprendere il controllo ...Io odio uscire a testa alta. Lo odio: sento l'adrenalina, la forza di questo sport, lo stadio che romba, che trema, che chiede e pretende e prega. E devo poi ...Rigore che in un primo momento l’arbitro annulla ma che poi, assegna con l’aiuto del VAR e che al 31°, lo stesso Taremi ... Le dichiarazioni degli allenatori nel post-gara Sarri – “La più bella Lazio ...