Pioli: «Udogie ha segnato di mano. È un grave errore del Var che ci penalizza» (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel post partita di Milan-Udinese 1-1, il tecnico rossonero ha attaccato il Var ai microfoni di Dazn. L’episodio contestato è quello del gol di Udogie al 66?. Il Milan avrebbe voluto un tocco di mano, il Var non ha richiamato l’arbitro a riguardare l’azione al monitor. «Secondo me il gol non è dubbio. Il fallo di mano è evidente. Ci sta che l’arbitro non abbia visto, ma che non l’abbia visto il Var la vedo difficile. E’ un errore grave, che ha deciso il risultato finale. Non è la prima volta che succede in stagione. Non si possono giocare nel calcio moderno 45 minuti di gioco effettivo e la responsabilità è anche di chi dirige la gara». Pioli ha commentato anche il nervosismo a fine gara, con i giocatori del Milan che hanno accerchiato l’arbitro. «Quante volte avete visto i miei ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nel post partita di Milan-Udinese 1-1, il tecnico rossonero ha attaccato il Var ai microfoni di Dazn. L’episodio contestato è quello del gol dial 66?. Il Milan avrebbe voluto un tocco di, il Var non ha richiamato l’arbitro a riguardare l’azione al monitor. «Secondo me il gol non è dubbio. Il fallo diè evidente. Ci sta che l’arbitro non abbia visto, ma che non l’abbia visto il Var la vedo difficile. E’ un, che ha deciso il risultato finale. Non è la prima volta che succede in stagione. Non si possono giocare nel calcio moderno 45 minuti di gioco effettivo e la responsabilità è anche di chi dirige la gara».ha commentato anche il nervosismo a fine gara, con i giocatori del Milan che hanno accerchiato l’arbitro. «Quante volte avete visto i miei ...

