Officine 900 detta le tendenze 2022 per l’arredo bar su misura

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 25 febbraio 2022) (Adnkronos) – Milano, 25 Febbraio900 è il brand made in Italy che ispira i nuovi trend per l’arredamento di bar, pasticcerie e gelaterie. Un faro del design per i locali di settore che hanno l’ambizione di differenziarsi per unicità. LA CHIAVE VINCENTE E’ ESSERE UNICI I bar non sono più semplici locali nei quali trascorrere qualche minuto per un caffè, ma sono diventati veri e propri luoghi di socializzazione. Un bar deve avere qualità sconosciute alla maggior parte delle altre attività, perché deve essere in grado di conquistare la fiducia ed entrare nelle abitudini del cliente, diventando una tappa fissa della quotidianità di ognuno. Malgrado la qualità dei prodotti offerti, la bravura e la simpatia del barista e la posizione geografica del locale costituiscano elementi di grande importanza, anche l’arredamento sta ...