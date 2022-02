Milan-Udinese, furia Pioli: “Fallo di mano evidente” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il Milan pareggia 1-1 nel match casalingo contro l’Udinese. Nel post partita il tecnico Stefano Pioli non ci sta e reclama il Fallo di mano Un Milan sicuramente non brillante,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ilpareggia 1-1 nel match casalingo contro l’. Nel post partita il tecnico Stefanonon ci sta e reclama ildiUnsicuramente non brillante,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

