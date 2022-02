L’assedio di Kiev: colpita dai missili, esplosioni in città: «Putin vuole cacciare Zelensky» – I video (Di venerdì 25 febbraio 2022) La capitale dell’Ucraina Kiev si trova sotto i bombardamenti della Russia. Secondo il consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Gerashchenko sulla Capitale sono stati lanciati missili da crociera o balistici. La Cnn dice che due esplosioni si sono ascoltate nitidamente nel centro della città e un’altra in lontananza. Gli scoppi sono stati avvertiti in vari distretti della capitale ucraina alle 4:22 ora locale (3:22 ora italiana). Secondo l’Ukrainska Pravda le forti esplosioni sono dovute al fatto che le forze ucraine potrebbero aver abbattuto un missile o un aereo russo. Intorno alle 4.30 ora locale (le 3.30 in Italia) i residenti nell’area di Osokorki hanno sentito due potenti esplosioni. «Gli attacchi a Kiev con missili da crociera o ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) La capitale dell’Ucrainasi trova sotto i bombardamenti della Russia. Secondo il consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Gerashchenko sulla Capitale sono stati lanciatida crociera o balistici. La Cnn dice che duesi sono ascoltate nitidamente nel centro dellae un’altra in lontananza. Gli scoppi sono stati avvertiti in vari distretti della capitale ucraina alle 4:22 ora locale (3:22 ora italiana). Secondo l’Ukrainska Pravda le fortisono dovute al fatto che le forze ucraine potrebbero aver abbattuto un missile o un aereo russo. Intorno alle 4.30 ora locale (le 3.30 in Italia) i residenti nell’area di Osokorki hanno sentito due potenti. «Gli attacchi aconda crociera o ...

Advertising

repubblica : Putin invade l'Ucraina, Kiev sotto assedio: civili in fuga. Mattarella convoca consiglio supremo di difesa - dean_aroldi : RT @g_natalizia: ???????? A cosa punta la Russia mettendo l'Ucraina sotto assedio? - far cadere governo filo-occidentale e sostituirlo con uno… - donatela0626 : RT @zazoomblog: Guerra in Ucraina preoccupa l’assedio a Kiev. Zelensky dichiara la mobilatazione generale. L’Ue dà il via alle sanzioni ma… - zazoomblog : Guerra in Ucraina preoccupa l’assedio a Kiev. Zelensky dichiara la mobilatazione generale. L’Ue dà il via alle sanz… - News24_it : La guerra nel cuore d'Europa, invasa l'Ucraina: l'assedio alle porte di Kiev. La capitale potrebbe cadere a or -… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assedio Kiev Guerra in Ucraina | La lunga notte di Kiev: la capitale è sotto assedio russo Micromega