Inter | Marotta | “Scudetto? Tutti i club in difficoltà per un motivo”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita del match tra Genoa ed Inter. "Sanchez- Lautaro? Nessun problema, ecco cosa sta accadendo" Sanchez al posto di Lautaro, si sono invertite le gerarchie? "No, normali rotazioni di giocatori stiamo affrontando tante partite ravvicinate. Non parlerei di grande divario tra chi gioca e sta in panchina, abbiamo un ottimo gruppo". Corsa Scudetto: "C'è un motivo che sta influenzando le nostre prestazioni" Bonus finiti? "Innanzitutto, abbiamo viaggiato con un rullino di marcia straordinario, è normale il calo quando bisogna affrontare così tante partite. La gestione non è facile, anche altri club hanno avuto difficoltà.

Inter : ?? | COMUNICATO Rinnovo triennale fino al 30 giugno 2025 per il management dell'area sportiva ?? - FBiasin : Ok, ieri l’#Inter ha perso e tocca riprendere il cammino al più presto. Diciamo anche che questo club “in dismissi… - Inter : ??? | INTERVISTA Le parole del CEO Sport nerazzurro: 'Saremo protagonisti fino in fondo, i momenti di sofferenza s… - SimoneTogna : #genoainter, #inter, #Marotta: “Lautaro in panchina per turnover, nessun paura nel dire di volere lo Scudetto” - interliveit : #Marotta: 'Viviamo un momento complicato che va superato con meno danni possibili. Obiettivo? Dobbiamo essere ambiz… -