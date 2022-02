Incendi, fiamme in appartamento a Napoli: nessun ferito (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un Incendio ha si e' sviluppato in un appartamento al primo piano di Vico Concordia nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli. L'Incendio e' avvenuto intorno alle 15 e l'appartamento e' stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Uno ha si e' sviluppato in unal primo piano di Vico Concordia nella zona dei Quartieri Spagnoli a. L'o e' avvenuto intorno alle 15 e l'e' stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendi fiamme Incendi, fiamme in appartamento a Napoli: nessun ferito L'incendio e' avvenuto intorno alle 15 e l'appartamento e' stato divorato dalle fiamme; sono intervenuti i vigili del fuoco. Gli abitanti sono stati evacuati e, secondo le prime notizie, non vi sono ...

Rifiuti in fiamme in via Selva, intenso fumo scuro Le situazioni di degrado ambientale, più volte denunciate, ora diventano anche un rischio per la salute. Questo pomeriggio si è incendiata la "piazzola ecologica" in via Selva, nel tratto stradale cor ...

