Il Comune mette a disposizione due numeri telefonici per assistere i cittadini ucraini residenti a Benevento

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rendono noto che ildipresterà ogni forma di assistenza possibile aidell’Ucrainanel capoluogo sannita in questo momento di grande sofferenza e preoccupazione. A tal proposito hanno deciso dire ai seguentia cui ipotranno rivolgersi per ogni necessità dalle ore 8 alle ore 20: 0824 772220 – 0824 772700. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

