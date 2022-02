Guerra in Ucraina, aumentano i prezzi ai supermercati: quasi sono i prodotti che costeranno di più (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Russia di Putin sembra non indietreggiare e l’Ucraina ieri mattina si è svegliata nel terrore, sotto le bombe e i primi attacchi. Immagini che ci riportano indietro nel tempo, famiglie stremate, italiani che non riescono a tornare. File nei supermercati per fare la scorta, auto incolonnate nei benzinai con la speranza di poter trovare una via di fuga. La ‘Guerra’ sembrava lontana, quasi come se non ci appartenesse, e invece è più vicina che mai (purtroppo). E le conseguenze riguardano tutti, anche l’Italia che ora fa quasi da ‘spettatrice’ di uno spettacolo drammatico. Russia-Ucraina: l’aumento dei prezzi (anche) in Italia La Russia ha invaso l’Ucraina, si sta inimicando tutti i Paesi e le conseguenze di questa Guerra si sentono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Russia di Putin sembra non indietreggiare e l’ieri mattina si è svegliata nel terrore, sotto le bombe e i primi attacchi. Immagini che ci riportano indietro nel tempo, famiglie stremate, italiani che non riescono a tornare. File neiper fare la scorta, auto incolonnate nei benzinai con la speranza di poter trovare una via di fuga. La ‘’ sembrava lontana,come se non ci appartenesse, e invece è più vicina che mai (purtroppo). E le conseguenze riguardano tutti, anche l’Italia che ora fada ‘spettatrice’ di uno spettacolo drammatico. Russia-: l’aumento dei(anche) in Italia La Russia ha invaso l’, si sta inimicando tutti i Paesi e le conseguenze di questasi sentono ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - Pax26632587 : RT @MediasetTgcom24: Crisi Ucraina: le forse russe si avvicinano a Kiev: la città si risveglia in guerra #crisiucraina #kiev - ale_taia : RT @sportface2016: +++#Figc: tutte le partite di calcio in #Italia nel weekend inizieranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la g… -