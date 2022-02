Grave furto sul set di “The Crown”: rubati oltre 200 oggetti di scena (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il set di The Crown è stato vittima di un ingente furto. Sono ben 200 gli oggetti di scena di valenza storica sottratti al set di Netflix, il cui valore stimato a detta di Entertainment Weekly si aggira intorno ai 200mila dollari. A riportare la notizia è stato Antiques Trade Gazette. Pare che il furto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il set di Theè stato vittima di un ingente. Sono ben 200 glididi valenza storica sottratti al set di Netflix, il cui valore stimato a detta di Entertainment Weekly si aggira intorno ai 200mila dollari. A riportare la notizia è stato Antiques Trade Gazette. Pare che il… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

