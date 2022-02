Gli 80 anni di Dino Zoff: 'Irripetibile il mio Mundial. Ma il Var è l'antitesi del calcio' (Di venerdì 25 febbraio 2022) Dino Zoff lunedì spegnerà 80 candeline. Un Mostro Sacro del nostro calcio. Unico calciatore, tra l'altro, ad aver vinto Europeo (1968) e poi quel Mundial (1982) che tutti noi abbiamo ancora nel cuore. ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022)lunedì spegnerà 80 candeline. Un Mostro Sacro del nostro. Unico calciatore, tra l'altro, ad aver vinto Europeo (1968) e poi quel(1982) che tutti noi abbiamo ancora nel cuore. ...

Advertising

fattoquotidiano : Ha voglia Boris Johnson a fare la faccia feroce guardando Mosca e i suoi oligarchi. Anni e anni di legislazione vol… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia europea per i farmaci ha dato il via libera alla somministrazione, quando ritenuto opportuno, della terza… - teatrolafenice : ?? Gli anni italiani di Händel furono decisivi non solo per l’evoluzione del suo stile musicale, ma anche per la sua… - guz_min : RT @Killuminati_73: Gli antifafinti che appoggiano il governo nazista ucraino, piazzato dalla Nato allo scopo che vediamo oggi,sono gli ste… - Mustapha1508 : RT @CandiloroW: Perchè è importante la scuola? Perchè si studia...la storia? Per cercare di non ricommettere gli errori del passato.. 5 a… -