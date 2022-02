Genoa-Inter | le scelte di Blessin e Inzaghi

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Tutto pronto per, gara valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri provano a ripartire dopo la sconfitta contro il Sassuolo in casa, ma i padroni di casa hanno bisogno di punti-salvezza; arbitra Chiffi. Di seguito le formazioni ufficiali di. Simone: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Yeboah. All.:: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. All.: