Finale Swiatek-Kontaveit in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wta Doha 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Igae Anettsi sfideranno in occasione delladel Wta 1000 di, prestigioso torneo sul cemento outdoor emiratino. La polacca ha superato per la prima volta in carriera Maria Sakkari (che aveva vinto i tre precedenti), dando seguito alla vittoria contro la numero uno del seeding Sabalenka. La giocatrice estone ha invece interrotto l’incredibile striscia di successi di Jelena Ostapenko, ottenendo una vittoria sorprendentemente agevole.si sono incontrate 4 volte in carriera, assicurandosi due confronti a testa. Match che si preannuncia dunque molto combattuto. TABELLONE MONTEPREMI Latra le due giocatrici menzionate andrà in scena sabato 26 febbraio, non prima delle ore 16.00 sul Campo ...