Dalla ‘A’ di Arzago alla ‘V’ di Villongo: i 17 Comuni che andranno al voto nel 2022 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 17 i Comuni bergamaschi che andranno al voto nel 2022. La data ufficiale non è ancora arrivata, ma si dovrebbe votare prima dell’estate (tra la fine di maggio e l’inizio di giugno) e non in autunno com’era avvenuto per la tornata di ottobre del 2021, segnata dall’emergenza pandemica. Sono 69.172 gli elettori bergamaschi che si presenteranno ai seggi (dato aggiornato al 31 gennaio 2022). Ecco la lista dei Comuni chiamati alle urne: Arzago d’Adda Il sindaco uscente è Gabriele Riva (lista civica Paese nuovo). Il primo cittadino, già al terzo mandato, non può più ricandidarsi. Con le elezioni dovranno essere eletti 10 consiglieri comunali. Averara L’attuale sindaco è Mauro Egman (lista civica Insieme). È al secondo mandato consecutivo ma può ricandidarsi essendo stato ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono 17 ibergamaschi chealnel. La data ufficiale non è ancora arrivata, ma si dovrebbe votare prima dell’estate (tra la fine di maggio e l’inizio di giugno) e non in autunno com’era avvenuto per la tornata di ottobre del 2021, segnata dall’emergenza pandemica. Sono 69.172 gli elettori bergamaschi che si presenteranno ai seggi (dato aggiornato al 31 gennaio). Ecco la lista deichiamati alle urne:d’Adda Il sindaco uscente è Gabriele Riva (lista civica Paese nuovo). Il primo cittadino, già al terzo mandato, non può più ricandidarsi. Con le elezioni dovranno essere eletti 10 consiglieri comunali. Averara L’attuale sindaco è Mauro Egman (lista civica Insieme). È al secondo mandato consecutivo ma può ricandidarsi essendo stato ...

