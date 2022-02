Convocati Sassuolo, Dionisi ne chiama 22 per la Fiorentina (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessio Dionisi ha diramato la lista dei Convocati per la sfida di domani del Sassuolo contro la Fiorentina. I 22 chiamati dall’allenatore neroverde Alessio Dionisi ha diramato la lista dei Convocati per la sfida di domani del Sassuolo contro la Fiorentina. I 22 chiamati dall’allenatore neroverde: PORTIERI: Giacomo SATALINO, Andrea CONSIGLI, Gianluca PEGOLO. DIFENSORI: Kaan AYHAN, Mert MULDUR, Vlad CHIRICHES, Federico PELUSO, Gian Marco FERRARI, Ruan TRESSOLDI, Giorgos KYRIAKOPOULOS. CENTROCAMPISTI: Maxime LOPEZ, Francesco MAGNANELLI, Davide FRATTESI, Junior TRAORE, Matheus HENRIQUE. ATTACCANTI: Brian ODDEI, Riccardo CIERVO, Emil CEIDE, Giacomo RASPADORI, Gianluca SCAMACCA, Domenico BERARDI, Gregoire DEFREL. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessioha diramato la lista deiper la sfida di domani delcontro la. I 22ti dall’allenatore neroverde Alessioha diramato la lista deiper la sfida di domani delcontro la. I 22ti dall’allenatore neroverde: PORTIERI: Giacomo SATALINO, Andrea CONSIGLI, Gianluca PEGOLO. DIFENSORI: Kaan AYHAN, Mert MULDUR, Vlad CHIRICHES, Federico PELUSO, Gian Marco FERRARI, Ruan TRESSOLDI, Giorgos KYRIAKOPOULOS. CENTROCAMPISTI: Maxime LOPEZ, Francesco MAGNANELLI, Davide FRATTESI, Junior TRAORE, Matheus HENRIQUE. ATTACCANTI: Brian ODDEI, Riccardo CIERVO, Emil CEIDE, Giacomo RASPADORI, Gianluca SCAMACCA, Domenico BERARDI, Gregoire DEFREL. L'articolo ...

