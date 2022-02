Calcio: Lazio - Napoli, sfida tra Champions e scudetto (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il posticipo della domenica in Serie A mette di fronte le grandi deluse dell'Europa League, Lazio e Napoli. Entrambe cercano riscatto: Sarri va a caccia della zona Champions, Spalletti vuole mantenere ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Il posticipo della domenica in Serie A mette di fronte le grandi deluse dell'Europa League,. Entrambe cercano riscatto: Sarri va a caccia della zona, Spalletti vuole mantenere ...

Advertising

SkySport : LAZIO-PORTO 2-2 Risultato finale ? ? #Immobile (19') ? rig. #Taremi (31') ? #Uribe (68') ? #Cataldi (90+5') ? ?… - SkySport : ? CATALDI ILLUDE LA LAZIO IN EUROPA LEAGUE ? Pari all'Olimpico: il Porto vola agli ottavi di finale ? ?? #LazioPorto… - LALAZIOMIA : Probabili formazioni Lazio-Napoli: aggiornamenti - sportli26181512 : Probabili formazioni Lazio-Napoli: aggiornamenti: Sarri potrebbe portare Pedro in panchina. Per Spalletti primo obi… - glooit : Calcio: Lazio-Napoli, sfida tra Champions e scudetto leggi su Gloo -