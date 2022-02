Caicedo e Correa, l'attacco dell'Inter passa anche da loro (Di venerdì 25 febbraio 2022) Fino a pochi mesi fa si contendevano una maglia al fianco di Ciro Immobile, contribuendo a fare le fortune della Lazio di Simone Inzaghi. Ora Caicedo e Correa sono chiamati a fare la loro parte per ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Fino a pochi mesi fa si contendevano una maglia al fianco di Ciro Immobile, contribuendo a fare le fortunea Lazio di Simone Inzaghi. Orasono chiamati a fare laparte per ...

Ultime Notizie dalla rete : Caicedo Correa Caicedo e Correa, l'attacco dell'Inter passa anche da loro Fino a pochi mesi fa si contendevano una maglia al fianco di Ciro Immobile, contribuendo a fare le fortune della Lazio di Simone Inzaghi. Ora Caicedo e Correa sono chiamati a fare la loro parte per aiutare l'attacco dell'Inter, inceppatosi nelle ultime settimane: i sei gol segnati in campionato nel 2022 sono un dato forte, che non ha ...

Inter, l'ora di ritrovarsi: tutti con Lautaro È vicino alla convocazione ma non è ancora a disposizione Gosens: dopo un calvario di cinque mesi, il tedesco tornerà probabilmente in distinta contro il Milan insieme a Correa, mentre Caicedo ...

Inzaghi: "Ecco quando tornano Correa e Gosens. Scudetto? Ci sono anche Juve e Atalanta" Chiusura su alcuni singoli: "Dopo qualche problema muscolare appena arrivato, Caicedo si sta allenando bene e tornerà ... penso che possa rimanere in quella posizione dove sta facendo molto bene” ...

