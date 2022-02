Ucraina: Conte sente leader, 'uniti per soluzione Ue e tutela interessi nazionali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - ”Non è il momento delle divisioni interne, una crisi internazionale di questa portata è un banco di prova importante per la politica”. A quanto si apprende da fonti M5S, questo è l'invito che telefonicamente Giuseppe Conte, leader del Movimento, ha rivolto a Enrico Letta, Roberto Speranza, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni. “Le forze del Parlamento devono unirsi e ragionare su come supportare l'azione del governo in sede europea. Non è il momento di polemiche”. Per Conte inoltre “è necessario evitare iniziative unilaterali, bisogna muoversi nel quadro europeo senza perdere di vista la tutela del nostro interesse nazionale”. Questo impegno contro ogni divisione è stato ribadito da Conte già nella telefonata avuta in mattinata con l'ambasciatore ucraino: il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - ”Non è il momento delle divisioni interne, una crisi internazionale di questa portata è un banco di prova importante per la politica”. A quanto si apprende da fonti M5S, questo è l'invito che telefonicamente Giuseppedel Movimento, ha rivolto a Enrico Letta, Roberto Speranza, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Giorgia Meloni. “Le forze del Parlamento devono unirsi e ragionare su come supportare l'azione del governo in sede europea. Non è il momento di polemiche”. Perinoltre “è necessario evitare iniziative unilaterali, bisogna muoversi nel quadro europeo senza perdere di vista ladel nostro interesse nazionale”. Questo impegno contro ogni divisione è stato ribadito dagià nella telefonata avuta in mattinata con l'ambasciatore ucraino: il ...

