Turismo | Fdi | maggioranza non preparata su risposte a settore strategico

Roma – "Il Consiglio straordinario sul Turismo si è purtroppo rivelato un flop, con gli operatori che sono andati via con un pugno di mosche in mano poiché il sindaco Gualtieri e la maggioranza non hanno voluto prendere nessun impegno concreto. E' stata una seduta con tanti buoni intenti, ma priva di contenuti." "Lo dimostra anche il fatto che tutti gli ordini del giorno di Fratelli d'Italia che chiedevano azioni mirate sulla Tari, sull'Imu, sul contrasto all'abusivismo e sulla promozione turistica, sono stati bocciati. E' stato approvato un solo nostro odg che chiedeva un tavolo con i rappresentanti dei bus turistici al fine di trovare una soluzione su questo annoso problema." "Purtroppo la Capitale ha perso una grande occasione non dando la giusta importanza al settore del Turismo che rappresenta il 20% del pil ...

