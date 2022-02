Scherma, Coppa del Mondo 2022: nel fine settimana fiorettiste impegnate a Guadalajara, settore maschile a Il Cairo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il fioretto torna protagonista nel weekend del 25-27 febbraio con un doppio appuntamento valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022. Se il contingente femminile salirà in pedana a Guadalajara, Messico, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico gli uomini si sfideranno nella capitale egiziana Il Cairo. In programma per ambedue i settori la gara individuale e la prova a squadre. La sponda maschile affronta il secondo capitolo del massimo circuito dopo l’esordio parigino del mese passato. Nell’occasione si distinsero Edoardo Luperi ed Alessio Foconi, rispettivamente secondo e terzo alle spalle del Campione Olimpico Cheung Ka Long, ma ancor più convincente fu l’esito del Team Event con il Bel Paese sul gradino più alto del podio ai danni dei transalpini padroni di casa. Rivolgendo le ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il fioretto torna protagonista nel weekend del 25-27 febbraio con un doppio appuntamento valevole per ladel2021-. Se il contingente femminile salirà in pedana a, Messico, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico gli uomini si sfideranno nella capitale egiziana Il. In programma per ambedue i settori la gara individuale e la prova a squadre. La spondaaffronta il secondo capitolo del massimo circuito dopo l’esordio parigino del mese passato. Nell’occasione si distinsero Edoardo Luperi ed Alessio Foconi, rispettivamente secondo e terzo alle spalle del Campione Olimpico Cheung Ka Long, ma ancor più convincente fu l’esito del Team Event con il Bel Paese sul gradino più alto del podio ai danni dei transalpini padroni di casa. Rivolgendo le ...

princestone20 : RT @Coninews: Triplo impegno di Coppa del Mondo per la #scherma azzurra. Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio il fioretto maschile a Il Cai… - usatoscherma : RT @Coninews: Triplo impegno di Coppa del Mondo per la #scherma azzurra. Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio il fioretto maschile a Il Cai… - Coninews : Triplo impegno di Coppa del Mondo per la #scherma azzurra. Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio il fioretto maschil… - RaiSport : ?? Triplo impegno per gli azzurri in Coppa del Mondo nel week-end Fiorettisti in pedana a #IlCairo, fiorettiste a… - Giornaleditalia : #italpresssport Scherma: Triplo impegno per gli azzurri in Coppa del Mondo nel week-end -