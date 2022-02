Robert Pattinson sbarca a Verissimo | gran colpo di Silvia Toffanin

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono in giro per l’Europa per promuovere il film The Batman, alcuni dei protagonisti della pellicola che esce in Italia il 3 marzo 2022 in tutti i cinema. E ovviamente tra loro c’è ancheche sarà proprio il misterioso cavaliere oscuro. Dopo Londra e Parigi l’attore arriverà in Italia a quanto pare, per essere ospite di. Un colpaccio per la conduttrice di Canale 5. Certo sono lontani i tempi in cui in Italia folle di ragazzine si strappavano i capelli per la saga di Twilight ( scene simili si sono viste di recente, ma in formato molto ridotto solo per Can Yaman se parliamo di attori amatissimi nel nostro paese). Ma l’attore resta sempre popolarissimo e anche per questo motivo, c’ède attesa per l’intervista di...