Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli | «L’amore nonostante tutto»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) I due attori sono protagonisti de L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni (dal 24 febbraio nei cinema), il film che li ha fatti innamorare. Sul set e nella vita. Ecco che cosa ci raccontano, in questa video intervista, sulla forza dell'amore

Advertising

giuliog : RT @Tg3web: Arriva nelle sale cinematografiche 'L'ombra del giorno', di Giuseppe Piccioni e con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. U… - infoitcultura : L’ombra del giorno, il trailer del film con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli - infoitcultura : Le prime foto ufficiali di Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio insieme sono una meraviglia - infoitcultura : L'ombra del giorno: la recensione del film di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli - Think_movies : “L’ombra del giorno”: Tre Clip del film con Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli al cinema dal 24 febbraio… -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Scamarcio

e Benedetta Porcaroli sono stati oggi, 23 febbraio, ospiti su RTL102.5 a W l'Italia con Angelo Baiguini e Federica Gentile. I due attori hanno presentato il loro nuovo film, 'L'...Tirano venti di guerra e per quanto Luciano (), un uomo claudicante, reduce dalla Prima Guerra Mondiale e simpatizzante del fascismo, si nasconda dietro le vetrine del suo ...I due attori sono protagonisti del film L'ombra del giorno di Giuseppe Piccioni (dal 24 febbraio nei cinema). Ecco che cosa ci hanno raccontato in questa video intervista sulla forza dell'amore ...Ma è soltanto adesso che Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli (quasi 20 anni di differenza) sono usciti allo scoperto, insomma non si nascondono più. Ora invece c'è di più… Leggi L’amore tra loro ...