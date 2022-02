(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ecco la nostradi, ildi Giuseppe Tornatore sul grande compositore rivoluzionario TITOLO:. GENERE:, biografico. NAZIONE: Italia, Belgio, Paesi Bassi, Giappone. REGIA: Giuseppe Tornatore. CAST:, Giuseppe Tornatore, Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Hans Zimmer, John Williams, Bruce Springsteen, Dario Argento, Oliver Stone, Roland Joffé, Bernardo Bertolucci, Gianni Morandi. DURATA: 152 minuti. PRODUZIONE: Piano B Produzioni. DISTRIBUZIONE ITALIANA: Lucky Red. USCITA: in anteprima il 29 e 30 gennaio, poi dal 17 febbraio 2022., ildiretto da Giuseppe Tornatore sulla figura del grande compositore romano, è una gemma e un appuntamento immancabile per ...

Advertising

tuttoteKit : Recensione #Ennio: l'imperdibile documentario su Morricone #EnnioMorricone #GiuseppeTornatore #tuttotek - pierluigiubezio : RT @Zummone: La mia recensione di 'Ennio': - Zummone : La mia recensione di 'Ennio': - colericcIT : Un paio di giorni fa ho visto #Ennio di Giuseppe Tornatore. È roba da brividi. Vi lascio la #recensione.… - Silvio_Gobbi : -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Ennio

Ecco la dichiarazione di Occhipinti : Leggi anchedel documentario di Giuseppe Tornatore suMorricone Un premio anche dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani ...... come svela anche la nostradiMorricone: la firma del compositore nel cinema di Giuseppe Tornatore Quarto posto per la romcom Marry Me - Sposami , interpretata dalle star ...La nostra recensione di Ennio, documentario firmato da Giuseppe Tornatore e dedicato al leggendario compositore Ennio Morricone.Nessun cambiamento nella classifica italiana, che resterà cristallizzata per un bel po’, viste anche le uscite in arrivo domani. Uncharted vince con 139mila euro, per un totale di 2,7 milioni, Assassi ...