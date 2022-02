Putin attacca: è guerra in Ucraina. Esplosioni a Kiev e in altre città. Biden: “Attacco ingiustificato”. L’Ucraina sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al via l'”operazione militare" in Ucraina, ufficialmente per difendere i separatisti del Donbass. A notte inoltrata il presidente russo Vladimir Putin a sorpresa interviene nella tv pubblica e varca il Rubicone, proprio mentre si riunisce il Consi ... sul sito. Leggi su lastampa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al via l'”operazione militare" in, ufficialmente per difendere i separatisti del Donbass. A notte inoltrata il presidenteVladimira sorpresa interviene nella tv pubblica e varca il Rubicone, proprio mentre si riunisce il Consi ... sul sito.

LaStampa : ?? Putin attacca: è guerra in Ucraina. Esplosioni a Kiev e in altre città. Gli aggiornamenti in diretta qui: - sole24ore : Ucraina, i separatisti accusano Kiev: attacca Luhansk. Appello a Putin - albertofaustini : Putin attacca l'Ucraina, iniziata l’invasione: esplosioni anche a Kiev. La Cnn: centinaia di vittime - Kitran1Salis : Putin attacca Kiev. Ma non aveva detto che erano i suoi fratelli russi? Indegno. Fare una guerra in Europa contro u… - JosefPalladino : RT @IlMattinoFoggia: È #Guerra tra #RussiaUcraina La #Russia attacca da tre fronti l' #Ucraina , #Putin : «Conseguenze mai viste prima per… -