Putin, appello al popolo ucraino: non sarà un’occupazione, deponete le armi e tornate con noi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimir Putin fa un appello al popolo ucraino. E prima di dare il via a quella che definisce “una operazione militare speciale” in Ucraina chiede ai soldati di Kiev di deporre le armi sottolineando che non si tratterà di un’occupazione. E che l’obiettivo è la “demilitarizzazione e denazificazione” del Paese. Manca poco alle sei di mattina (le quattro in Italia), quando Putin parla in televisione per annunciare di “aver deciso di lanciare una operazione militare speciale” in Ucraina. È da qui che parte il film del giorno più lungo in Ucraina con le esplosioni che si succedono a Odessa, Kharkiv, Kramatorsk, Mariupol e Kiev mentre il presidente ucraino Volodymir Zelensky dichiara la legge marziale e i carri armati entrano nel Paese da diverse direzioni, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Vladimirfa unal. E prima di dare il via a quella che definisce “una operazione militare speciale” in Ucraina chiede ai soldati di Kiev di deporre lesottolineando che non si tratterà di. E che l’obiettivo è la “demilitarizzazione e denazificazione” del Paese. Manca poco alle sei di mattina (le quattro in Italia), quandoparla in televisione per annunciare di “aver deciso di lanciare una operazione militare speciale” in Ucraina. È da qui che parte il film del giorno più lungo in Ucraina con le esplosioni che si succedono a Odessa, Kharkiv, Kramatorsk, Mariupol e Kiev mentre il presidenteVolodymir Zelensky dichiara la legge marziale e i carri armati entrano nel Paese da diverse direzioni, ...

