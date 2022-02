Più Jorginho o Milinkovic? La ricostruzione continua a centrocampo | i due scenari

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Vlahovic e Zakaria come antipasto del mercato della prossima estate, il centrocampo ancora al centro delle attenzioni per costruire una nuova Juve di qualità,ambiziosa ed efficace. È in mezzo che Allegri e la dirigenza vorrebbero intervenire ulteriormente, tenendo d'occhio le opportunità ma volendo dare seguito alla rivoluzione avviata già la scorsa ...... contro il Sassuolo l'Inter ha però dovuto fare i conti con ilgrosso incubo possibile: l'... Sia al Sassuolo che soprattutto in Nazionale (dove ha sostituito alla grandein alcune occasioni)...