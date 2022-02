Pioli senza dubbi: “Vi dico cosa ho in più a Inzaghi e Spalletti!” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi si è svolta la conferenza stampa a Milanello per l’anticipo di Serie A di domani alle 18:45 che impegnerà il Milan a San Siro contro l’Udinese. Mister Stefano Pioli ha risposto anche ad una serie di domande relative alla corsa per lo scudetto. Milan Pioli A seguire alcune delle dichiarazioni dell’allenatore: “Non guardiamo agli altri, possiamo e dobbiamo determinare le nostre partite e mi aspetto sempre dei passi in avanti e una crescita della squadra. È un momento particolare e importante del campionato: la verità è che la partite sono sempre difficili ed equilibrate, per vincere ci vuole qualità“. “Da questo al prossimo weekend inizia una settimana importante con gare delicate e punti in palio pesanti. Il nostro obiettivo rimane quello di migliorare il punteggio dello scorso campionato, se questo ci porterà anche a vincere lo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi si è svolta la conferenza stampa a Milanello per l’anticipo di Serie A di domani alle 18:45 che impegnerà il Milan a San Siro contro l’Udinese. Mister Stefanoha risposto anche ad una serie di domande relative alla corsa per lo scudetto. MilanA seguire alcune delle dichiarazioni dell’allenatore: “Non guardiamo agli altri, possiamo e dobbiamo determinare le nostre partite e mi aspetto sempre dei passi in avanti e una crescita della squadra. È un momento particolare e importante del campionato: la verità è che la partite sono sempre difficili ed equilibrate, per vincere ci vuole qualità“. “Da questo al prossimo weekend inizia una settimana importante con gare delicate e punti in palio pesanti. Il nostro obiettivo rimane quello di migliorare il punteggio dello scorso campionato, se questo ci porterà anche a vincere lo ...

Advertising

cmdotcom : #Milan, un pareggio senza giustificazioni: il sogno scudetto finisce qui. Pioli non sarà mai bravissimo… - NackaSkoglund89 : RT @paoloLXXII: @ncorrasco sta usando da agosto 12/13 giocatori senza discontinuità, il resto è fuffa buona per il brodo. che a detta di mo… - paoloLXXII : @ncorrasco sta usando da agosto 12/13 giocatori senza discontinuità, il resto è fuffa buona per il brodo. che a det… - interchannel_ic : ??#Pioli risponde a Pellegatti: “Pioli, Inzaghi e Spalletti in testa senza aver mai vinto lo scudetto. Cosa ha… - Onda_CalabraIII : Se lo Stramaccioni fortunato fa vincere lo scudetto a Pioli deve essere esonerato Senza se e senza ma. Punto. -