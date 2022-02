Non è invasione La Cina a gamba tesa sull' Ucraina

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Lainvita alla moderazione ma Pechino critica l'utilizzo del termine "" per definire le operazioni russe in

Ultime Notizie dalla rete : Non invasione

...con la Russia la notizia dell'armata dell'Ucraina è un colpo durissimo, che costringe di fatto a riorientare una politica diplomatica che fino all'ultimo ha sperato che questo confine..."E' unvera e propria, un atto da condannare senza alcun dubbio. L'occidente deve essere unto e ... deve esserci spazio per la diplomazia, ma l'occidentedeve mostrare crepe per far capire ...Non mancano le manifestazioni pro-Ucraina nel ... su Twitter a sostegno della resistenza della sua Ucraina contro l'invasione dell'esercito russo. "Vorrei incoraggiare tutti i miei amici nel ...Ferma e quasi unanime l'indignazione della comunità internazionale contro l'attacco russo. La Cina invece non prende posizione ...