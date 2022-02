Napoli-Barcellona | probabili formazioni | le scelte di Spalletti e Xavi

(Di giovedì 24 febbraio 2022)si avvicina. Il giorno che tanti tifosi napoletani stavano aspettando da diverso tempo è finalmente arrivato: alle ore 21, allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena il big match valido per gli ottavi di finale di Europa League.schiereranno la miglior formazione per provare a vincere il match e superare il turno. Lorenzo InsigneIl tecnico Luciano, nel corso della conferenza stampa di ieri, ha già dato alcune notizia sulla formazione che scenderà in campo stasera: partiranno Alex Meret e Lorenzo Insigne dal primo minuto. Il capitano è tornato dopo aver saltato la trasferta di Cagliari per un affaticamento muscolare e con lui si rivedrà ...

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliBarça sarà diretta dall’arbitro russo Karasev. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : Le parole di #Spalletti alla vigilia di #NapoliBarcellona di #UEL - capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliBarcellona - #Politano titolare stasera? Nomi in ballottaggio sulla fascia destra al suo posto… - PValenti2 : Oggi sulle pagine de Il Cuoio si parla di Steve Archibald, l'attaccante scozzese che prese il posto di Maradona dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Barcellona

, come vederla in tv e in streaming, gara valida per il ritorno dei playoff di Europa League, è in programma alle ore 21 al Maradona die sarà visibile ...... con focus in particolare sulle partite delle italiane, il big - matchalle ore 21.00 e in precedenza Olympiakos Atalanta e Lazio Porto, con inizio alle ore 18.45. PRONOSTICI EUROPA ...Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Barcellona di domani. "Siamo carichi, sappiamo che è una gara importante, finalmente ...Spalletti ritrova Politano ed Insigne, ma solo l'allenamento odierno dirà se potranno giocare dall'inizio o quanti minuti avranno ...