Lukaku vuole tornare all' Inter e manda segnali | Se volete | io ci sono

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il belga, in difficoltà al Chelsea, vorrebbe vestirsi di nuovo di nerazzurro dopo l'addio in estate.

Se Romelul'Inter, l'InterRomelu? Rispondere con un "no" secco sarebbe ardito: chi rinuncerebbe mai in partenza a un'... Via stretta ? Quando lo scorso agostosi è presentato davanti ...... la situazione Era nell'aria da qualche tempo, ma dopo l'ultima panchina nel match di Champions League contro il Lille la situazione è definitivamente esplosa: Romeluandar via dal ...L'attaccante belga avrebbe il fortissimo desiderio, secondo la Gazzetta dello Sport, di tornare a vestire la maglia nerazzurra ...L'idea di Romelu Lukaku ormai è chiara: tornare al Chelsea è stato un gravissimo errore, vuole tornare immediatamente all'Inter. (Fcinternews.it) ...