Jordi Alba | “Abbiamo concesso troppo nel finale”

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Il difensore del Barcellona, autore del primo gol nella vittoria per 4-2 contro il Napoli, ha parlato ai media spagnoli subito dopo la vittoria contro gli azzurri. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “I due gol segnati all’inizio della partita ci hanno dato più tranquillità.avuto un buon atteggiamento, riuscendo a conquistare molti palloni nella metà campo avversaria. FOTO: Getty – BarcellonaNon è mai facile essere competitivi in Europa, ma siamo stati bravi a farlo.dimostrato un ottimo calcio, ottenendo diversi risultati positivi consecutivi.di gara? Per come si era messa la partita, nel“.

Ultime Notizie dalla rete : Jordi Alba

Per il Napoli si mette male dopo appena nove minuti: Insigne e Zielinski non si capiscono su corner, Aubameyang lancia Traoré in contropiede, assist per, il terzino mancino batte Meret. ...Il Barcellona domina in lungo e in largo e segna 'solo' quattro gol, con, Frankie De Jong, Piqué e Aubameyang. Per il Napoli a segno Insigne (su rigore), fischiato dal pubblico al momento ...Non c'è stata storia al Maradona: troppo Barcelona per un modesto Napoli, messo sotto dalla superiorità tecnica dei catalani. Finisce 4-2 per gli azulgrana, che chiudono la contesa con le reti di Alba ...Il Barcellona domina la scena al "Maradona" e con un pesante 4-2 (dopo l'1-1 dell'andata) liquida la pratica Napoli e prosegue il suo cammino nella Europa League 2021-2022. Le reti portano la firma di ...