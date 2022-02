Inzaghi: "Lautaro? Il problema non esiste. Per lo Scudetto occhio anche alla Juve" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Domani i nerazzurri affronteranno il Genoa. Ecco le parole che il tecnico ha proferito in conferenza. Leggi su 90min (Di giovedì 24 febbraio 2022) Domani i nerazzurri affronteranno il Genoa. Ecco le parole che il tecnico ha proferito in conferenza.

Advertising

InterClubIndia : RT @marifcinter: #Inzaghi: 'Rinnovo #Brozovic? Sappiamo quanto è importante. Come sono stati importanti i rinnovi di Lautaro, Barella. Come… - InterClubIndia : RT @marifcinter: #Inzaghi: '#Lautaro? Si è detto tanto. L'Inter è ancora il miglior attacco della Serie A, non esiste un problema attaccant… - InterClubIndia : RT @marifcinter: ESCLUSIVA FCINTER1908 Ag #Lautaro: 'Per lui conta solo l'Inter, gol tornerà. E' felicissimo in nerazzurro, con i tifosi e… - interliveit : ??Le parole di #Inzaghi alla vigilia di #GenoaInter ??Da #Lautaro a #Caicedo passando per #Correa, #Gosens e lo Scude… - CalcioNews24 : #Inter, parla #Inzaghi alla vigilia della sfida con il #Genoa ?? -