Iliad sta per aprire un altro store in Italia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si avvicina l'apertura dell'Iliad store di Brescia e l'operatore telefonico ha già avviato le ricerche per il personale da impiegare in esso L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si avvicina l'apertura dell'di Brescia e l'operatore telefonico ha già avviato le ricerche per il personale da impiegare in esso L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

tecnoandroidit : Iliad: tornano i problemi con il Codacons, scarsa trasparenza sulla fibra - L'uragano che sta colpendo Iliad da qu… - TuttoAndroid : Iliad sta per aprire un altro store in Italia - canislupus80 : @humarius @loristissino @IliadItalia Io sono in attesa dal 26 gennaio di essere contattato dal tecnico OF. Nel 2022… - Pepper08750063 : @Majin79 @WindTreOfficial Su questo non so dirti , so che iliad sta ampliando, dovresti informarti.. - femmefleurie : non so che cazzo mi sta succedendo, ieri volevo dire corea del sud e mi esce corea del nord, voglio dire che il mig… -