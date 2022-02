Iliad riceve una clamorosa sanzione | “È ingannevole”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Improvvisa batosta perche ha ricevuto un’inaspettata. Andiamo a vedere cos’è successo all’operatore francese. Unaimprovvisa ha travolto, con l’operatore francese che è di nuovo al centro del ciclone. Infatti a puntargli il dito contro ci ha pensato una diretta concorrente. Andiamo quindi a vedere l’ultima querelle che l’ha coinvolta. Nuovacontro l’operatore telefonico (via Screenshot)è nuovamente nell’occhio del ciclone proprio a causa della sua ultima pubblicità. Nel video mostrato sui social e negli spot pubblicitari delle televisioni, l’operatore promuove il suo piano tariffario riguardante la fibra 5G a 15,99 euro al mese. Secondo il Giurì dello Iap il video promozionale è. Infatti ...

mar_ca_78 : @IliadItalia @benedettolevi Per chi non la conoscesse: questa è l'assistenza che riceve il cliente #iliad.

Il Giurì avrebbe bloccato la pubblicità di Iliad per la sua fibra ottica, appena lanciata: la 'soffiata' arriverebbe dal rivale Wind Tre. Wind Tre avrebbe segnalato che il valore di 5Gbps sarebbe poco ...Su segnalazione del concorrente Wind, il Giurì ha stabilito che la pubblicità del servizio iliad Fibra 5 Gbit è una «Comunicazione commerciale ingannevole» ordinando il blocco degli spot televisivi.