Il tailleur tre pezzi di Michelle Hunziker è un sogno elegantissimo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Per la puntata finale del suo primo one woman show, ha sfoggiato tantissimi abiti, ma uno su tutti ci ha colpito: un completo firmato da Giorgio Armani, composto da top a fascia con nodo, pantaloni a vita alta e giacca. Un modello che racchiude in sé fascino, glamour, seduzione e abilità sartoriale. L'articolo proviene da DireDonna.

E le altre sfilate del giorno 1 della Milano Fashion Week Abbiamo tracciatomacro - trend per ... o unmaschile (il più gettonato da quasi tutte, vedere la gallery per credere), è questo ...I suoidai toni pastello, gli abiti lunghi dalle linee pulite che disegnano la silhouette, le gonne plissettate che danno quel tocco in più al look, le maniche lunghe o aquarti e quelle ...Lodovica Comello a Italia's Got Talent ha reso omaggio a Liza Minelli con un esibizione di cabaret e un tailleur veramente iconico.Per il suo primo one woman show su Canale 5, Michelle Hunziker ha sfoggiato tantissimi abiti, tutti da sogno, ma uno su tutti ci ha colpito per la sua eleganza: un tailleur firmato dal maestro Giorgio ...