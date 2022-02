Guerra in Ucraina, i profughi di Dnipro: “Mille chilometri per salvarsi” (Di venerdì 25 febbraio 2022) In serata, i primi 4 mila sono riusciti a raggiungere la Moldova: in uscita verso Ovest code lunghissime di auto e camion carichi di gente Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 25 febbraio 2022) In serata, i primi 4 mila sono riusciti a raggiungere la Moldova: in uscita verso Ovest code lunghissime di auto e camion carichi di gente

