Guccini: «Sanremo? Il mio era un altro mestiere, mai infilato una piuma di struzzo nel culo per cantare» (Di giovedì 24 febbraio 2022) Su La Stampa una bella e ampia intervista di Francesca Schianchi a Francesco Guccini che ha 81 anni. Ne riportiamo un breve estratto. Una curiosità: ha visto Sanremo? «Mio malgrado. Lo guardava mia moglie». Le è piaciuto? «Ho pensato che io ho fatto un altro mestiere». Cioè? «Non mi sono mai infilato una piuma di struzzo nel culo per cantare». Parla della pandemia. Ne stiamo uscendo migliori come ci si riprometteva di fare? «Ne stiamo uscendo uguali o forse peggiori. Ho sentito che hanno assalito il virologo Bassetti mentre prendeva un aperitivo con la moglie: il problema è che la gente non ha più cultura». Cosa intende dire? «Una volta c’erano due culture, quella delle élite e quella povera, contadina, che oggi è scomparsa. La cultura ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 febbraio 2022) Su La Stampa una bella e ampia intervista di Francesca Schianchi a Francescoche ha 81 anni. Ne riportiamo un breve estratto. Una curiosità: ha visto? «Mio malgrado. Lo guardava mia moglie». Le è piaciuto? «Ho pensato che io ho fatto un». Cioè? «Non mi sono maiunadinelper». Parla della pandemia. Ne stiamo uscendo migliori come ci si riprometteva di fare? «Ne stiamo uscendo uguali o forse peggiori. Ho sentito che hanno assalito il virologo Bassetti mentre prendeva un aperitivo con la moglie: il problema è che la gente non ha più cultura». Cosa intende dire? «Una volta c’erano due culture, quella delle élite e quella povera, contadina, che oggi è scomparsa. La cultura ...

