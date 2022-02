Formula 1 | test Barcellona | primo Ricciardo | bene la Ferrari con Sainz

(Di giovedì 24 febbraio 2022) I primi vagiti del Mondiale 2022 della categoria automobilistica più importante ed affascinante del mondo sono stati funestati dai venti di guerra che derivano dalla crisi Ucraina-Russia che prodotto l’attacco russo nel territorio ucraino. Con la FIA che osserva attentamente lo svolgersi del conflitto pensando se cancellare o meno il Gran Premio di Sochi in Russia, le scuderie ed i piloti si sono ritrovati per il secondo giorno consecutivo a Montmelò dove la1 sta svolgendo i. Ecco cosa è successo nelspezzone di questa giornata catalana.1,: primeggiaancora laLa prima parte di questa seconda giornata dedicata dalla ...

Advertising

Corriere : F1, com’è andata davvero la Ferrari. Veloce e affidabile, Hamilton: «Mesi davanti a tutti» - Luxgraph : F1, day-2 test Barcellona 2022: Ricciardo comanda la sessione del mattino davanti a Sainz - Licethtorres_ : RT @SkySportF1: ?? PRIMA BANDIERA ROSSA DEL 2022 ? COINVOLTA LA RED BULL DI PEREZ IL LIVE ? - sportface2016 : #F1, i risultati della sessione mattutina di test a Barcellona: #Ricciardo il più veloce, segue #Sainz #F1Testing… - F1ovunque : @Maualt79 @antorendina Si, ma non capisco il ragionamento. Siccome stamattina peraltro dall'Ucraina non sono giunti… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula test

Nel paddock di Barcellona, dove si sta svolgendo la seconda giornata dicollettivi, nessuno sembra avere idea delle conseguenze sullo sport di questo conflitto. Il rischio che la1 ...Guenther Steiner, team principal della Haas avrebbe dovuto partecipare alla conferenza stampa di metà giornata organizzata dalla1, ma ha fatto sapere che non sarà presente, e nessun altro ...Semaforo verde in pit-lane, finalmente riparte la Formula 1. Alle ore 14:00 di giovedì 24 febbraio prenderà il via la seconda sessione di giornata dei test pre-stagionali in vista del Mondiale 2022.Nella seconda giornata di test precampionato della Formula 1 in corso a Barcellona continua il lavoro delle squadre per capire le nuove monoposto a effetto suolo, frutto della più grande riforma ...