Fibra iliad | la pubblicità è ingannevole | bloccata dall’IAP

Su segnalazione del concorrente Wind, il Giurì ha stabilito che la pubblicità del servizio5 Gbit è una "Comunicazione commerciale ingannevole" ordinando il blocco degli spot televisivi. Occorre rilevare che alcune perplessità erano già state segnalate subito dopo la ...La segnalazione era stata fatta da Wind e chiedeva di giudicare il messaggio 'Nascebox, lachiara e tonda con velocità fino a 5 gigabyte al secondo complessivi. Per gli utenti mobile ...Il Giurì avrebbe bloccato la pubblicità di Iliad per la sua fibra ottica, appena lanciata: la ‘soffiata’ arriverebbe dal rivale Wind Tre. Wind Tre avrebbe segnalato che il valore di 5Gbps sarebbe poco ...Ci risiamo, come accaduto per la campagna pubblicitaria sul mobile, anche per quella che riguarda la fibra, iliad si è ritrovata nuovamente il parere negativo dello IAP (Istituto dell’Autodisciplina ...