Bianca Guaccero torna su Rai1 con Techetechete e TecheTeche Top Ten

Bianca Guaccero torna a sorprendere il pubblico italiano, questa volta su Rai1 con i celebri programmi “Techetechete” e “Techetechete Top Ten”. Con il suo talento irresistibile e una simpatia contagiosa, si prepara a rendere l’estate 2025 ancora più coinvolgente. Dopo aver conquistato il successo a “Ballando con le Stelle”, Bianca si appresta a regalare momenti indimenticabili: l’estate si preannuncia tutta da vivere con lei.

Si preannuncia un’estate 2025 ricca di impegni per Bianca Guaccero che torna su Rai1 alla conduzione di “ Techetechete ” e “ Techetechete Top Ten “, due programmi amatissimi e molto seguiti dal pubblico italiano. Bianca Guaccero è la conduttrice di “Techetechete” e “TecheTeche Top Ten” su Rai1. Rai1 ha deciso di puntare sul talento e la simpatia di Bianca Guaccero che, dopo aver trionfato a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, è la conduttrice delle nuove edizioni di “Techetechete” e “TecheTeche Top Ten”. Dopo la puntata speciale di Techetechetè presentata da Topo Gigio con un viaggio musicale tra le hit più belle dagli anni ’60 e ’90, Bianca Guaccero diventa il “volto” di Techetechetè da lunedì 30 giugno nella fascia oraria dell’access prime time dalle ore 20. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Bianca Guaccero torna su Rai1 con “Techetechete” e “TecheTeche Top Ten”

In questa notizia si parla di: rai1 - techetechete - bianca - guaccero

Techetechetè 2025, torna l’appuntamento dell’estate su Rai1: ecco quando in tv - Preparati a rivivere i momenti più iconici della televisione italiana con Techetechetè 2025, tornato su Rai1 dal 30 giugno alle 20:30.

«Per tutta la vita una voce dentro di me mi diceva che non ero abbastanza. Oggi quella voce non c’è più. Ho iniziato a volermi bene e a pensare di meritarmi certe cose». Bianca Guaccero è pronta a tornare su Rai 1 con “Techetechetè – Top Ten”, la nuova edi Vai su Facebook

Bianca Guaccero torna su Rai 1 con 'TecheTeche Top Ten'; Bianca Guaccero dal 6 luglio su Rai 1 con ‘TecheTeche Top Ten’; Bianca Guaccero nel il sabato sera di Rai1, Techetechetè Top Ten gioca coi ricordi.

Bianca Guaccero torna su Rai1 con “Techetechete” e “TecheTeche Top Ten” - Bianca Guaccero è tra le protagoniste dell'estate televisiva di Rai1 con la conduzione di "Techetechete" e "TecheTeche Top Ten" ... Lo riporta superguidatv.it

Bianca Guaccero torna su Rai 1 con Techetechetè-Top Ten: «Ora so di meritarmi anche le cose belle, non vedo l'ora». Il look inedito - La pugliese Bianca Guaccero è pronta a riaccendere l’estate di Rai 1 con “Techetechetè – Top Ten”, nuova versione del celebre contenitore che racconta i momenti iconici della storia della televisione ... Scrive msn.com