La più grande catena italiana è nata da una piadina non romagnola

piadineria a Brescia, rivoluzionando il concetto di street food con un’idea semplice ma vincente. Oggi, “La Piadineria” è un simbolo di qualità e accessibilità, portando la tradizione romagnola nel cuore di tutta Italia. Un successo nato dalla passione per la buona tavola e dall’innovazione, che continua a conquistare nuovi clienti. Scopri come questa storia di talento e creatività abbia trasformato una semplice ricetta in un fenomeno nazionale.

Se pensi alla piadina, non pensi certo a Brescia. Eppure è dall’idea di due 24enni bresciani che nel 1994 è nato il brand “La Piadineria”, quella che oggi è la più grande catena italiana del fast casual food. Niente hamburger e pollo fritto, il cibo è semplice e sano, ma sempre a poco prezzo. Antonio Milani e Franco Beccaria, copiando la ricetta di una zia emiliana, con la “piada” hanno fatto la loro fortuna. Più di trent’anni fa aprono la prima piadineria nel centro di Brescia. Poco dopo, i locali diventano tre, finché avviano il franchising. Il salto di qualità lo fanno dal 2015 quando arrivano i fondi di investimento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La più grande catena italiana è nata da una piadina non romagnola

